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Расписание матчей
Франция. Кубок
Седан - Анжер
Седан - Анжер: обзор матча 07 апреля 2021
Седан
07.04.2021, среда, 17:45
Франция. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Анжер
25'
В. Мансе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Седан - Анжер
89'
Замена
Н. Фатар
️️️️
П. Капелле
73'
Замена
С. Тиуб
️️️️
А. Бобишон
65'
Замена
А. Бамба
️️️️
В. Мансе
Замена
N. Mendy
️️️️
J. Bekhechi
65'
25'
ГОЛ! 0:1!
В. Мансе
Пас отдал
А. Фульини
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Седан
30
Жоффри Лембе
ВР
3
Nicolas Senzemba
ЦФ
14
Glen Matondo Luamba
ЦФ
8
Raphael Calvet
ЦФ
9
Jeremy Bekhechi
ЦФ
7
Aziz Dahchour
ЦФ
6
Edwin Quarshie
ЦФ
10
Mathieu Geran
ЦФ
0
A. Ramalingom
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Ибраим Амаду
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Седан
15
Alpha Kubotasawane
ЦФ
0
N. Mendy
ЦФ
0
J. Bijimine
ЦФ
12
François Borgniet
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
9
Яссин Фортюн
ЦФ
5
30
Лембе
7
0
10
6
9
4-1-4-1
16
Бутель
15
Мансе
4
Павлович
29
Томас
21
Думбия
10
Амаду
10
Фульини
6
Мангани
14
Бобишон
15
Капелле
13
Баокен
9
0
0
9
15
Капелле
11
Фатар
11
Фатар
15
Капелле
15
Мансе
25
Бамба
25
Бамба
15
Мансе
14
Бобишон
9
Тиуб
9
Тиуб
14
Бобишон
Остались в запасе
Седан
Анжер
15
Alpha Kubotasawane
ЦФ
0
J. Bijimine
ЦФ
12
François Borgniet
ЦФ
9
Яссин Фортюн
ЦФ
12
Даниэль Петкович
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
15
Alpha Kubotasawane
ЦФ
0
J. Bijimine
ЦФ
12
François Borgniet
ЦФ
Остались в запасе
9
Яссин Фортюн
ЦФ
12
Даниэль Петкович
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Седан - Анжер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Седан
Франция. Кубок, 1/8 финала
Седан
0 : 1
07.04.2021
Анжер
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сен-Луи Неве
0 : 2
06.03.2021
Седан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шильтигхейм
0 : 4
21.02.2021
Седан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Седан
0 : 2
02.01.2016
Бастия
Франция. Кубок, 1/16 финала
Седан
0 : 1
22.01.2013
Лорьян
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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