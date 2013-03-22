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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Шотландия - Уэльс
Шотландия - Уэльс: обзор матча 22 марта 2013
Шотландия
22.03.2013, пятница, 23:59
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
1 : 2
Завершен
Уэльс
45+2'
Г. Хэнли
72'
А. Рэмзи (П)
74'
Х. Робсон-Кану
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Уэльс
90'
+4
Красная карточка
А. Рэмзи
89'
Замена
С. Чёрч
️️️️
Д. Ледли
Замена
Д. Роудс
️️️️
К. Бурк
86'
74'
ГОЛ! 1:2!
Х. Робсон-Кану
Пас отдал
Э. Кинг
72'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Рэмзи
Вторая желтая
Р. Снодграсс
71'
Желтая карточка
Г. Хэнли
68'
Замена
Ч. Адам
️️️️
Г. Дорранс
64'
58'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Коллисон
Желтая карточка
К. Миллер
52'
46'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Г. Бэйл
45'
+3
Желтая карточка
А. Рэмзи
ГОЛ! 1:0!
Г. Хэнли
Пас отдал
Ч. Малгрю
45'
+2
32'
Желтая карточка
Х. Робсон-Кану
Желтая карточка
Р. Снодграсс
11'
Замена
К. Миллер
️️️️
С. Флетчер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
0
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
20
Крис Бурк
ЦП
16
Грэм Дорранс
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
9
Стивен Флетчер
ЦФ
Уэльс
1
Боаз Майхилл
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
0
Джек Коллисон
ПП
11
Гарет Бэйл
ПВ
8
Крейг Беллами
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Мэттью Гилкс
ВР
0
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
0
Крис Коммонс
ЛП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
13
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
18
Джордан Роудс
ЦФ
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
9
Кенни Миллер
ЦФ
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
21
Льюис Прайс
ВР
13
Джоэль Линч
ЦЗ
6
Левин Ньятанга
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
0
Дэвид Воган
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
18
Сэм Воукс
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
22
Джермейн Истер
ЦФ
4-5-1
0
МакГрегор
4
Малгрю
5
Хэнли
0
Колдуэлл
2
Хаттон
6
Мэлони
20
Бурк
16
Дорранс
18
МакАртур
7
Снодграсс
9
Флетчер
4-3-1-2
1
Майхилл
2
Гантер
18
Риккеттс
6
Уилльямс
4
Дэвис
0
Коллисон
16
Ледли
10
Рэмзи
11
Бэйл
9
Робсон-Кану
8
Беллами
16
Дорранс
16
Адам
16
Адам
16
Дорранс
20
Бурк
18
Роудс
18
Роудс
20
Бурк
9
Флетчер
9
Миллер
9
Миллер
9
Флетчер
0
Коллисон
8
Кинг
8
Кинг
0
Коллисон
11
Бэйл
18
Уильямс
18
Уильямс
11
Бэйл
16
Ледли
23
Чёрч
23
Чёрч
16
Ледли
Остались в запасе
Шотландия
Уэльс
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Мэттью Гилкс
ВР
0
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
0
Крис Коммонс
ЛП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
13
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
21
Льюис Прайс
ВР
13
Джоэль Линч
ЦЗ
6
Левин Ньятанга
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
0
Дэвид Воган
ЦП
18
Сэм Воукс
ЦФ
22
Джермейн Истер
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Мэттью Гилкс
ВР
0
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
0
Крис Коммонс
ЛП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
13
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
Остались в запасе
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
21
Льюис Прайс
ВР
13
Джоэль Линч
ЦЗ
6
Левин Ньятанга
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
0
Дэвид Воган
ЦП
18
Сэм Воукс
ЦФ
22
Джермейн Истер
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Шотландия - Уэльс
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
0 : 0
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Чемпионат мира, 3 тур
Шотландия
0 : 3
25.06.2026
Бразилия
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Хэмпден Парк
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