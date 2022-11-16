Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Турция - Шотландия
Турция - Шотландия: обзор матча 16 ноября 2022
Турция
16.11.2022, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Шотландия
40'
О. Кабак
49'
Д. Ундер
62'
Д. МакГинн
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Турция - Шотландия
Желтая карточка
Д. Тюрук
82'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
И. Кахведжи
81'
Замена
И. Юкшек
️️️️
Д. Ундер
81'
79'
Замена
Л. Фергюсон
️️️️
С. Мактоминей
79'
Замена
Д. Браун
️️️️
Л. Дайкс
Замена
Э. Унал
️️️️
Д. Тосун
68'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Х. Чалханоглу
68'
67'
Замена
Р. Джек
️️️️
Б. Гилмор
67'
Замена
Р. Кристи
️️️️
С. Армстронг
62'
ГОЛ! 2:1!
Д. МакГинн
Пас отдал
Э. Робертсон
54'
Желтая карточка
Э. Робертсон
Желтая карточка
З. Челик
54'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ундер
Пас отдал
З. Челик
49'
Замена
С. Озкан
️️️️
О. Кекчю
46'
46'
Замена
С. Маккена
️️️️
Г. Хэнли
46'
Замена
К. Рэмзи
️️️️
Р. Фрейзер
ГОЛ! 1:0!
О. Кабак
Пас отдал
Х. Чалханоглу
40'
Замена
Э. Эльмали
️️️️
Ф. Кадиоглу
34'
25'
Желтая карточка
С. Мактоминей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Турция
0
Доган Алемдар
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
0
Тайип Санук
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
0
Догукан Синик
ЛВ
16
Исмаил Юкшек
ЦП
13
Беркай Озкан
ЦП
20
Дениз Тюрук
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
0
Онур Булут
ПП
0
Умут Бозок
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
0
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
16
Росс МакКрори
ОП
20
Райан Джек
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
11
Райан Кристи
АП
0
Джейкоб Браун
ЦФ
4-4-1-1
1
Чакир
4
Сеюнджу
15
Кабак
13
Озкаджар
2
Челик
20
Кадиоглу
10
Кахведжи
6
Кекчю
10
Чалханоглу
7
Ундер
9
Тосун
4-4-1-1
21
Гордон
6
Тирни
13
Хендри
5
Хэнли
3
Робертсон
8
Гилмор
17
Армстронг
7
МакГинн
4
Мактоминей
20
Фрейзер
9
Дайкс
20
Кадиоглу
13
Эльмали
13
Эльмали
20
Кадиоглу
7
Ундер
16
Юкшек
16
Юкшек
7
Ундер
10
Чалханоглу
20
Тюрук
20
Тюрук
10
Чалханоглу
6
Кекчю
5
Озкан
5
Озкан
6
Кекчю
10
Кахведжи
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
10
Кахведжи
9
Тосун
9
Унал
9
Унал
9
Тосун
5
Хэнли
16
Маккена
16
Маккена
5
Хэнли
20
Фрейзер
0
Рэмзи
0
Рэмзи
20
Фрейзер
8
Гилмор
20
Джек
20
Джек
8
Гилмор
4
Мактоминей
19
Фергюсон
19
Фергюсон
4
Мактоминей
17
Армстронг
11
Кристи
11
Кристи
17
Армстронг
9
Дайкс
0
Браун
0
Браун
9
Дайкс
Остались в запасе
Турция
Шотландия
0
Доган Алемдар
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
0
Тайип Санук
ЦЗ
13
Беркай Озкан
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
0
Онур Булут
ПП
0
Догукан Синик
ЛВ
0
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
16
Росс МакКрори
ОП
12
Лиам Келли
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
Остались в запасе
0
Доган Алемдар
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
0
Тайип Санук
ЦЗ
13
Беркай Озкан
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
0
Онур Булут
ПП
0
Догукан Синик
ЛВ
0
Умут Бозок
ЦФ
Остались в запасе
16
Росс МакКрори
ОП
12
Лиам Келли
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
Главный тренер
Штефан Кунц
Статистика матча Турция - Шотландия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Хэмпден Парк
Новости команд
Все
Турция
Шотландия
Швейцария – Шотландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Франция – Турция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
14 ноября
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Франция – Турция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
14 ноября
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Швейцария – Шотландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Шотландия – Северная Македония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Шотландии и Северной Македонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+