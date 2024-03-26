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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Таджикистан - Саудовская Аравия
Таджикистан - Саудовская Аравия: обзор матча 26 марта 2024
Таджикистан
26.03.2024, вторник, 18:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа G, 4 тур
1 : 1
Завершен
Саудовская Аравия
80'
Р. Соиров
46'
Ф. Аль-Бурайкан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Таджикистан - Саудовская Аравия
90'
+3
Замена
А. Гариб
️️️️
Ф. Аль-Бурайкан
Желтая карточка
А. Джалилов
82'
ГОЛ! 1:1!
Р. Соиров
80'
74'
Желтая карточка
М. аль-Уваис
74'
Замена
С. Аль-Шехри
️️️️
А. Радиф
Замена
Р. Соиров
️️️️
Ш. Самиев
52'
46'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Аль-Бурайкан
Пас отдал
М. аль-Брейк
Замена
С. Курбонов
️️️️
В. Ханонов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таджикистан
1
Рустам Ятимов
ВР
19
Ахтам Назаров
(К)
ЛЗ
6
Вахдат Ханонов
ЦЗ
2
Зоир Джурабоев
ЦЗ
5
Манучехр Сафаров
ПЗ
13
Амадони Камолов
ЛВ
17
Эхсон Панджшанбе
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
20
Алиджони Айни
АП
7
Парвизджон Умарбаев
ПВ
22
Шахром Самиев
ЦФ
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Саудовская Аравия
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
3
Али Ладжами
ЦЗ
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
6
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
10
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
10
Али Мухтар
ОП
23
Мохамед Канно
ЦП
18
Айман Яхья
ПВ
20
Абдулла Радиф
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Таджикистан
16
Далер Баротов
ВР
23
Мухриддин Хасанов
ВР
3
Табрез Исломов
ЛЗ
12
Мехрубон Каримов
ЦЗ
4
Содикджон Курбонов
ЦЗ
21
Муродали Акназаров
ОП
8
Амирбек Джурабоев
ОП
18
Руслан Хайлоев
ЦП
18
Алишер Шукуров
АП
9
Рустам Соиров
ЦФ
15
Шервони Мабатшоев
ЦФ
Саудовская Аравия
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
22
Рагед Наджар
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
13
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
5
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
2
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
17
Райан Хамед
ПАЗ
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
10
Файсал Аль-Гамди
ОП
16
Сами Аль-Наджеи
АП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
4-1-3-2
1
Ятимов
19
Назаров
6
Ханонов
2
Джурабоев
5
Сафаров
17
Панджшанбе
13
Камолов
20
Айни
7
Умарбаев
22
Самиев
10
Джалилов
4-1-1-2-2
21
аль-Уваис
6
аль-Брейк
3
Ладжами
3
Аль-Салули
14
Кадеш
10
Мухтар
23
Канно
18
Яхья
10
Аль-Давсари
9
Аль-Бурайкан
20
Радиф
6
Ханонов
4
Курбонов
4
Курбонов
6
Ханонов
22
Самиев
9
Соиров
9
Соиров
22
Самиев
9
Аль-Бурайкан
18
Гариб
18
Гариб
9
Аль-Бурайкан
20
Радиф
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
20
Радиф
Остались в запасе
Таджикистан
Саудовская Аравия
16
Далер Баротов
ВР
23
Мухриддин Хасанов
ВР
3
Табрез Исломов
ЛЗ
12
Мехрубон Каримов
ЦЗ
21
Муродали Акназаров
ОП
8
Амирбек Джурабоев
ОП
18
Руслан Хайлоев
ЦП
18
Алишер Шукуров
АП
15
Шервони Мабатшоев
ЦФ
Главный тренер
Гела Шекиладзе
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
22
Рагед Наджар
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
13
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
5
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
2
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
17
Райан Хамед
ПАЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
10
Файсал Аль-Гамди
ОП
16
Сами Аль-Наджеи
АП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
16
Далер Баротов
ВР
23
Мухриддин Хасанов
ВР
3
Табрез Исломов
ЛЗ
12
Мехрубон Каримов
ЦЗ
21
Муродали Акназаров
ОП
8
Амирбек Джурабоев
ОП
18
Руслан Хайлоев
ЦП
18
Алишер Шукуров
АП
15
Шервони Мабатшоев
ЦФ
Остались в запасе
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
22
Рагед Наджар
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
13
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
5
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
2
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
17
Райан Хамед
ПАЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
10
Файсал Аль-Гамди
ОП
16
Сами Аль-Наджеи
АП
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Таджикистан - Саудовская Аравия
1
1
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
10
Количество передач
420
489
Сейвы
4
2
Точность передач %
75
79
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Таджикистан
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
3 : 1
05.06.2026
Индия
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Ен-Хюк Ким
(Сеул)
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