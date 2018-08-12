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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сампдория - Витербесе
Сампдория - Витербесе: обзор матча 12 августа 2018
Сампдория
12.08.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Кубок, 1/64 финала
1 : 0
Завершен
Витербесе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сампдория - Витербесе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Витербесе
Италия. Кубок, 1/64 финала
Сампдория
1 : 0
12.08.2018
Витербесе
Италия. Кубок, 1 раунд
Фоджа
3 : 1
02.08.2009
Витербесе
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
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