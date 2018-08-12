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Расписание матчей
Италия. Кубок
Виртус Энтелла - Салернитана
Виртус Энтелла - Салернитана: обзор матча 12 августа 2018
Виртус Энтелла
12.08.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Салернитана
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Виртус Энтелла - Салернитана
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 12 тур
Каррарезе
1 : 0
21.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 12 тур
Каррарезе
1 : 0
21.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
27.10.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 8 тур
Виртус Энтелла
0 : 1
24.10.2026
Мантова
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
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Виртус Энтелла
Салернитана
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
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2024.05.12 21:03
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2024.05.12 15:20
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Кассано может продолжить карьеру во втором дивизионе Италии
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Впервые в истории футбола арбитр показал зеленую карточку
2016.10.09 10:17
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2024.05.25 23:46
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2024.05.12 21:03
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2024.05.12 15:20
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
2024.05.12 09:13
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