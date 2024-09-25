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Расписание матчей
Италия. Кубок
Удинезе - Салернитана
Удинезе - Салернитана: обзор матча 25 сентября 2024
Удинезе
25.09.2024, среда, 19:30
Италия. Кубок, 2 раунд
3 : 1
Завершен
Салернитана
20'
Я. Бийол
44'
Л. Лукка (П)
47'
Ю. Эккеленкамп
25'
Сими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Салернитана
90'
+8
Красная карточка
Д. Маджоре
Желтая карточка
Я. Бийол
90'
+1
Замена
M. Palma
️️️️
Д. Абанква
85'
Замена
Э. Эбосс
️️️️
И. Туре
85'
84'
Пенальти не реализован!
Э. Торрегросса
79'
Желтая карточка
А. Тельо
Желтая карточка
К. Дэвис
77'
75'
Замена
Л. Аматуччи
️️️️
Сими
75'
Замена
Д. Браф
️️️️
Я. Каллон
65'
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
Р. Сориано
Замена
К. Дэвис
️️️️
Л. Лукка
61'
Замена
А. Атта
️️️️
З. Ловрич
60'
55'
Замена
Д. Верде
️️️️
N. Dalmonte
55'
Замена
Д. Маджоре
️️️️
А. Хрустич
53'
Желтая карточка
Ф. Руджери
ГОЛ! 3:1!
Ю. Эккеленкамп
Пас отдал
Р. Модешту
47'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Лукка
44'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
М. Пайеро
44'
43'
Желтая карточка
Т. Велтхуйс
25'
ГОЛ! 1:1!
Сими
Пас отдал
А. Хрустич
ГОЛ! 1:0!
Я. Бийол
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
15
Яка Бийол
(К)
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
70
Руй Модешту
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
(К)
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
21
Роберто Сориано
АП
11
Яя Каллон
ПВ
9
Сими
ЦФ
23
Nicola Dalmonte
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
14
Артюр Атта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
12
Francesco Corriere
ВР
2
Davide Gentile
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
14
Lilian Njoh
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
10
Даниэле Верде
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
4-3-3
90
Сава
33
Земура
15
Бийол
95
Туре
14
Абанква
4
Ловрич
6
Саррага
22
Пайеро
20
Лукка
17
70
Модешту
4-1-3-2
19
Фьорилло
18
Гильоне
4
Велтхуйс
13
Руджери
44
Ярочински
70
Тельо
11
Каллон
21
Сориано
70
Хрустич
23
9
Сими
95
Туре
77
Эбосс
77
Эбосс
95
Туре
14
Абанква
16
16
14
Абанква
4
Ловрич
14
Атта
14
Атта
4
Ловрич
22
Пайеро
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
22
Пайеро
20
Лукка
9
Дэвис
9
Дэвис
20
Лукка
70
Хрустич
18
Маджоре
18
Маджоре
70
Хрустич
9
Сими
16
Аматуччи
16
Аматуччи
9
Сими
23
10
Верде
10
Верде
23
11
Каллон
24
Браф
24
Браф
11
Каллон
21
Сориано
92
Торрегросса
92
Торрегросса
21
Сориано
Остались в запасе
Удинезе
Салернитана
40
Мадука Окойе
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
10
Флориан Товен
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
55
Луиджи Сепе
ВР
12
Francesco Corriere
ВР
2
Davide Gentile
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
14
Lilian Njoh
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
10
Флориан Товен
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
12
Francesco Corriere
ВР
2
Davide Gentile
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
14
Lilian Njoh
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Удинезе - Салернитана
2
1
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
11
13
Офсайды
0
3
Количество передач
490
453
Сейвы
1
1
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Главный судья:
Francesco Cosso, Italy
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