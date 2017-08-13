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Расписание матчей
Германия. Кубок
Саарбрюккен - Унион
Саарбрюккен - Унион: обзор матча 13 августа 2017
Саарбрюккен
13.08.2017, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Унион
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саарбрюккен - Унион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
- : -
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Саарбрюккен
2 : 4
13.10.2026
Дуйсбург
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Унион
0 : 0
17.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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