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Расписание матчей
Германия. Кубок
Саарбрюккен - Шальке-04
Саарбрюккен - Шальке-04: обзор матча 19 августа 2012
Саарбрюккен
19.08.2012, воскресенье, 18:00
Германия. Кубок, 1 раунд
0 : 5
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саарбрюккен - Шальке-04
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
- : -
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Саарбрюккен
2 : 4
13.10.2026
Дуйсбург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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Саарбрюккен
Шальке-04
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