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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда - Уганда
Руанда - Уганда: обзор матча 06 февраля 2013
Руанда
06.02.2013, среда, 17:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Уганда
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Руанда - Уганда
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
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