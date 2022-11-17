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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Словения
Румыния - Словения: обзор матча 17 ноября 2022
Румыния
17.11.2022, четверг, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Словения
64'
Д. Дрэгуш
26'
Б. Шешко
32'
А. Шпорар
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Румыния - Словения
86'
Желтая карточка
М. Мевля
85'
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
Я. Куртич
Замена
Д. Болока
️️️️
Р. Марин
84'
83'
Желтая карточка
Г. Сикошек
Желтая карточка
Д. Олару
82'
79'
Замена
Т. Хорват
️️️️
Б. Вербич
Замена
К. Петрила
️️️️
Д. Дрэгуш
73'
Замена
Р. Дрэгушин
️️️️
И. Неделчару
72'
70'
Замена
Г. Сикошек
️️️️
Ю. Балковец
66'
Желтая карточка
Б. Вербич
ГОЛ! 1:2!
Д. Дрэгуш
Пас отдал
К. Маня
64'
Замена
Д. Олару
️️️️
А. Чикелдэу
60'
Замена
Р. Опруц
️️️️
Б. Вэтэжелу
60'
58'
Желтая карточка
П. Стоянович
48'
Желтая карточка
Ю. Балковец
46'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
А. Шпорар
46'
Замена
Ж. Карничник
️️️️
З. Ловрич
46'
Замена
М. Мевля
️️️️
М. Блажич
Замена
О. Морутан
️️️️
А. Кордя
46'
Желтая карточка
Д. Дрэгуш
34'
32'
ГОЛ! 0:2!
А. Шпорар
Пас отдал
А. Гнезда Черин
26'
ГОЛ! 0:1!
Б. Шешко
Пас отдал
П. Стоянович
23'
Желтая карточка
З. Ловрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Хорациу Молдован
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Андрей Кордя
ПВ
9
Денис Дрэгуш
ЦФ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
16
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Словения
1
Ян Облак
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
8
Занди Ловрич
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
9
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Румыния
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
0
Александру Пантя
ПЗ
21
Мариуш Стефанеску
ЛВ
25
Клаудиу Петрила
ЛВ
6
Тудор Балуцэ
ОП
0
Николае Паун
ОП
14
Даниэль Болока
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
21
Олимпиу Морутан
АП
15
Раул Опруц
ЦФ
0
Михай Попа
ЦФ
0
A. Sefer
ЦФ
Словения
12
Матевж Видовшек
ВР
16
Игор Векич
ВР
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
18
Андрес Вомбергар
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
3-3-1-3
12
Молдован
4
Маня
5
Неделчару
15
Буркэ
18
Марин
6
Марин
8
Чикелдэу
7
Кордя
16
Вэтэжелу
17
Пушкаш
9
Дрэгуш
4-3-1-2
1
Облак
20
Стоянович
6
Бийол
3
Балковец
4
Блажич
8
Ловрич
22
Гнезда Черин
14
Куртич
7
Вербич
11
Шешко
9
Шпорар
5
Неделчару
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
5
Неделчару
18
Марин
14
Болока
14
Болока
18
Марин
8
Чикелдэу
7
Олару
7
Олару
8
Чикелдэу
7
Кордя
21
Морутан
21
Морутан
7
Кордя
9
Дрэгуш
25
Петрила
25
Петрила
9
Дрэгуш
16
Вэтэжелу
15
Опруц
15
Опруц
16
Вэтэжелу
3
Балковец
20
Сикошек
20
Сикошек
3
Балковец
8
Ловрич
2
Карничник
2
Карничник
8
Ловрич
4
Блажич
17
Мевля
17
Мевля
4
Блажич
14
Куртич
5
Горенц-Станкович
5
Горенц-Станкович
14
Куртич
7
Вербич
19
Хорват
19
Хорват
7
Вербич
9
Шпорар
18
Вомбергар
18
Вомбергар
9
Шпорар
Остались в запасе
Румыния
Словения
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
0
Александру Пантя
ПЗ
6
Тудор Балуцэ
ОП
0
Николае Паун
ОП
21
Мариуш Стефанеску
ЛВ
0
Михай Попа
ЦФ
0
A. Sefer
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
12
Матевж Видовшек
ВР
16
Игор Векич
ВР
23
Давид Брекало
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
0
Александру Пантя
ПЗ
6
Тудор Балуцэ
ОП
0
Николае Паун
ОП
21
Мариуш Стефанеску
ЛВ
0
Михай Попа
ЦФ
0
A. Sefer
ЦФ
Остались в запасе
12
Матевж Видовшек
ВР
16
Игор Векич
ВР
23
Давид Брекало
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Статистика матча Румыния - Словения
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
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