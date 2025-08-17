Введите ваш ник на сайте
Спартак - Зенит
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Ривер Плейт - Монтевидео Сити Торке
Ривер Плейт - Монтевидео Сити Торке: онлайн-трансляция 17 августа 2025
Ривер Плейт
17.08.2025, воскресенье, 17:00
Уругвай. Примера, 3 тур
- : -
Не начался
Монтевидео Сити Торке
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ривер Плейт - Монтевидео Сити Торке
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
«Эвертон» готовит сразу два трансфера
24 августа 2015, 20:09
Защитник «Ривер Плейта» подпишет контракт с «Эвертоном»
21 августа 2015, 13:21
«Эвертон» готовит сразу два трансфера
24 августа 2015, 20:09
Защитник «Ривер Плейта» подпишет контракт с «Эвертоном»
21 августа 2015, 13:21
Больше новостей
Уругвай. Примера
Уругвай. Примера, 3 тур
Бостон Ривер
2 : 1
16.08.2025
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 3 тур
Хувентуд
- : -
16.08.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 3 тур
Ливерпуль
- : -
16.08.2025
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 3 тур
Насьональ
- : -
17.08.2025
Прогресо
Уругвай. Примера, 3 тур
Ривер Плейт
- : -
17.08.2025
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 3 тур
Бостон Ривер
2 : 1
16.08.2025
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 3 тур
Хувентуд
- : -
16.08.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 3 тур
Ливерпуль
- : -
16.08.2025
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 3 тур
Насьональ
- : -
17.08.2025
Прогресо
Уругвай. Примера, 3 тур
Ривер Плейт
- : -
17.08.2025
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 3 тур
Расинг М
- : -
17.08.2025
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 3 тур
Пласа Колония
- : -
17.08.2025
Серро
Уругвай. Примера, 3 тур
Серро Ларго
- : -
19.08.2025
Данубио
Уругвай. Примера, 2 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 0
12.08.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 2 тур
Монтевидео Сити Торке
1 : 1
09.08.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 1 тур
Насьональ
5 : 2
02.08.2025
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 1 тур
Ривер Плейт
0 : 0
02.08.2025
Серро
Уругвай. Примера, 7 тур
Серро Ларго
2 : 2
01.07.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 2 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 0
12.08.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 1 тур
Ривер Плейт
0 : 0
02.08.2025
Серро
Уругвай. Примера, 7 тур
Серро Ларго
2 : 2
01.07.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 6 тур
Ривер Плейт
2 : 1
22.06.2025
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 5 тур
Пласа Колония
0 : 0
19.06.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 2 тур
Монтевидео Сити Торке
1 : 1
09.08.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 1 тур
Насьональ
5 : 2
02.08.2025
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 7 тур
Расинг М
1 : 1
29.06.2025
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 6 тур
Бостон Ривер
2 : 1
24.06.2025
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 5 тур
Монтевидео Сити Торке
0 : 0
18.06.2025
Мирамар Мисьонес
Архив
