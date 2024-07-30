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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тигре - Депортиво Риестра
Тигре - Депортиво Риестра: обзор матча 30 июля 2024
Тигре
30.07.2024, вторник, 00:45
Аргентина. Примера, 8 тур
2 : 1
Завершен
Депортиво Риестра
27'
M. Ortega
79'
Э. Рамирес
2'
A. Daniel Alonso Espinoza
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тигре - Депортиво Риестра
88'
Желтая карточка
W. Rodríguez
86'
Замена
W. Ruben Acuna
️️️️
N. Sansotre
86'
Замена
G. Bravo
️️️️
J. Goitia
83'
Вторая желтая
P. Monje
ГОЛ! 2:1!
Э. Рамирес
Пас отдал
T. Galván
79'
Желтая карточка
L. Miranda
77'
Замена
L. Miranda
️️️️
Н. Пас
71'
70'
Замена
W. Rodríguez
️️️️
A. Daniel Alonso Espinoza
Желтая карточка
Э. Рамирес
62'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
B. Armoa
53'
Замена
D. Sarmiento
️️️️
F. Monzón
53'
46'
Замена
D. Minervino
️️️️
B. Sánchez
37'
Желтая карточка
P. Monje
ГОЛ! 1:1!
M. Ortega
27'
2'
ГОЛ! 0:1!
A. Daniel Alonso Espinoza
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тигре
12
Felipe Zenobio
ВР
6
Martín Ortega
ЦЗ
5
Nahuel Banegas
ЦЗ
3
Gian Nardelli
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
27
Blas Armoa
ЦП
8
Martín Garay
ЦП
30
Agustín Cardozo
(К)
ЦП
26
Tomás Galván
ЦП
33
Гонсало Марони
ЦП
9
Florián Monzón
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Депортиво Риестра
1
Ignacio Arce
ВР
15
Nicolás Sansotre
ЦЗ
20
Alan Barrionuevo
ЦЗ
3
Nicolás Caro Torres
ЦЗ
5
Pedro Ramírez
ЦЗ
27
Jonathan Goitia
ЦЗ
8
Milton Celiz
(К)
ЦП
14
Pablo Monje
ЦП
10
Brian Sánchez
ЦП
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
24
Jonathan Herrera
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Тигре
1
Luka Fuster
ВР
4
Valentin Moreno
ЦЗ
34
Dayro Pena
ЦП
21
Matías Espíndola
ЦП
27
Santiago Gonzalez
ЦП
31
Tomas Chavez
ЦП
26
Leonel Miranda
ЦП
21
Sebastián Medina
ЦП
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
29
Nicolás Contín
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Депортиво Риестра
23
Rodrigo Saracho
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
36
Delfor Minervino
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
18
Tomas Villoldo
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
10
Gonzalo Bravo
ЦП
15
Walter Rodríguez
ЦП
11
Walter Ruben Acuna
ЦФ
11
Alexander Díaz
ЦФ
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
33
Maximiliano Brito
ЦФ
4-5-1
12
6
3
3
Пас
5
8
30
26
33
Марони
27
9
3-2-3-2
1
3
5
27
15
20
8
14
10
24
7
3
Пас
26
26
3
Пас
9
11
11
9
27
24
Рамирес
24
Рамирес
27
10
36
36
10
27
10
10
27
7
15
15
7
15
11
11
15
Остались в запасе
Тигре
Депортиво Риестра
1
Luka Fuster
ВР
4
Valentin Moreno
ЦЗ
34
Dayro Pena
ЦП
21
Matías Espíndola
ЦП
27
Santiago Gonzalez
ЦП
31
Tomas Chavez
ЦП
21
Sebastián Medina
ЦП
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
29
Nicolás Contín
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
23
Rodrigo Saracho
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
18
Tomas Villoldo
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
11
Alexander Díaz
ЦФ
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
33
Maximiliano Brito
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Остались в запасе
1
Luka Fuster
ВР
4
Valentin Moreno
ЦЗ
34
Dayro Pena
ЦП
21
Matías Espíndola
ЦП
27
Santiago Gonzalez
ЦП
31
Tomas Chavez
ЦП
21
Sebastián Medina
ЦП
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
29
Nicolás Contín
ЦФ
Остались в запасе
23
Rodrigo Saracho
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
18
Tomas Villoldo
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
11
Alexander Díaz
ЦФ
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
33
Maximiliano Brito
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Статистика матча Тигре - Депортиво Риестра
2
1
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
6
11
Офсайды
1
1
Количество передач
656
205
Сейвы
4
7
Точность передач %
86
47
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.61
Матчи команд
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Echenique, Argentina
Стадион:
Estadio Jose Dellagiovanna, Buenos Aires
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