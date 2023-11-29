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Лига чемпионов 2026/2027
Реал Сосьедад - Зальцбург
Реал Сосьедад - Зальцбург: обзор матча 29 ноября 2023
Реал Сосьедад
29.11.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
0 : 0
Завершен
Зальцбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Зальцбург
90'
+1
Желтая карточка
А. Дедич
84'
Замена
С. Байду
️️️️
А. Ульмер
Замена
У. Садик
️️️️
М. Оярсабаль
80'
78'
Замена
А. Форсон
️️️️
О. Глух
Замена
Т. Кубо
️️️️
М. Чо
74'
Замена
Х. Траоре
️️️️
А. Одриосола
74'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Б. Мендес
65'
62'
Замена
К. Конате
️️️️
Д. Нене
62'
Замена
Р. Шимич
️️️️
П. Ратков
Замена
Х. Пачеко
️️️️
А. Элустондо
46'
46'
Замена
Л. Моргалла
️️️️
С. Павлович
Желтая карточка
А. Элустондо
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К)
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
(К)
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
10
Оскар Глух
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
10
Петар Ратков
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
32
Йонас Крамри
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
17
Аманква Форсон
АП
70
Дижон Камери
АП
9
Роко Шимич
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
5
Субельдия
6
Элустондо
20
Одриосола
36
Субименди
8
Турриэнтес
10
Оярсабаль
23
Захарян
10
Мендес
50
Чо
4-3-1-2
30
Шлагер
37
Дедич
91
Пиатковски
31
Павлович
17
Ульмер
24
Сучич
2
Бидструп
24
Капалдо
10
Глух
10
Ратков
45
Нене
6
Элустондо
16
Пачеко
16
Пачеко
6
Элустондо
20
Одриосола
14
Траоре
14
Траоре
20
Одриосола
10
Мендес
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Мендес
50
Чо
14
Кубо
14
Кубо
50
Чо
10
Оярсабаль
6
Садик
6
Садик
10
Оярсабаль
17
Ульмер
6
Байду
6
Байду
17
Ульмер
31
Павлович
39
Моргалла
39
Моргалла
31
Павлович
10
Глух
17
Форсон
17
Форсон
10
Глух
10
Ратков
9
Шимич
9
Шимич
10
Ратков
45
Нене
19
Конате
19
Конате
45
Нене
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Зальцбург
13
Унаи Марреро
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
58
Нико Мантль
ВР
32
Йонас Крамри
ВР
6
Мамади Дьямбу
ОП
70
Дижон Камери
АП
20
Секу Койта
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
32
Йонас Крамри
ВР
6
Мамади Дьямбу
ОП
70
Дижон Камери
АП
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Реал Сосьедад - Зальцбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Реале Арена
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