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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
РБ Лейпциг - Заря
РБ Лейпциг - Заря: обзор матча 30 августа 2018
РБ Лейпциг
30.08.2018, четверг, 19:30
Лига Европы, 4 раунд
3 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Заря
69'
Ж. Огустен
90'
Э. Форсберг (П)
48'
А. Гордиенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Заря
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Форсберг
90'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Огустен
Пас отдал
Т. Вернер
69'
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Гордиенко
Пас отдал
А. Караваев
38'
Желтая карточка
И. Харатин
13'
Желтая карточка
А. Сваток
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Заря
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
Главный тренер
Юрий Коваль
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Заря
1
Заури Махарадзе
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
3-4-2
38
Мвого
16
Клостерманн
16
Конате
4
Орбан
20
Забитцер
31
Илсанкер
27
Лаймер
44
Кампль
11
Вернер
15
Поульсен
4-1
20
Караваев
5
Сваток
15
Вернидуб
45
Гордиенко
14
Харатин
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Заря
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
1
Заури Махарадзе
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
1
Заури Махарадзе
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча РБ Лейпциг - Заря
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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