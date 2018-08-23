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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Заря - РБ Лейпциг
Заря - РБ Лейпциг: обзор матча 23 августа 2018
Заря
23.08.2018, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
0 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
Главный тренер
Юрий Коваль
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Заря
1
Заури Махарадзе
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
17
Массимо Бруно
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-1-1
15
Вернидуб
5
Сваток
20
Караваев
14
Харатин
10
Хомченовский
3-3-1-1
38
Мвого
20
Мукиэле
16
Конате
4
Орбан
6
Демме
27
Лаймер
31
Илсанкер
77
Брума
11
Вернер
Остались в запасе
Заря
РБ Лейпциг
1
Заури Махарадзе
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
17
Массимо Бруно
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
1
Заури Махарадзе
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
17
Массимо Бруно
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Заря - РБ Лейпциг
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
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