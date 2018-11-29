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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - РБ Лейпциг
Зальцбург - РБ Лейпциг: обзор матча 29 ноября 2018
Зальцбург
29.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа B, 5 тур
1 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
74'
Ф. Гульбрандсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - РБ Лейпциг
Желтая карточка
К. Шлагер
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
А. Ульмер
74'
49'
Желтая карточка
М. Кунья
Желтая карточка
С. Ляйнер
31'
10'
Желтая карточка
Брума
3'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
12
Энок Мвепу
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
13
Эрик Майетчак
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Вальке
17
Ульмер
5
Рамальо
5
Понграчич
22
Ляйнер
18
Самассеку
21
Шлагер
16
Юнузович
17
Вольф
8
Гульбрандсен
9
Даббур
4-2-1-3
38
Мвого
20
Мукиэле
4
Орбан
2
Упамекано
4
Сараччи
27
Лаймер
31
Илсанкер
77
Брума
10
Кунья
97
Огустен
11
Вернер
Остались в запасе
Зальцбург
РБ Лейпциг
55
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Патсон Дака
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
13
Эрик Майетчак
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
55
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Патсон Дака
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
13
Эрик Майетчак
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Зальцбург - РБ Лейпциг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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