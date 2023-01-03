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Расписание матчей
Испания. Кубок
Спортинг - Райо Вальекано
Спортинг - Райо Вальекано: обзор матча 03 января 2023
Спортинг
03.01.2023, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Райо Вальекано
57'
У. Милованович
88'
У. Милованович
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Райо Вальекано
ГОЛ! 2:0!
У. Милованович
88'
87'
Желтая карточка
С. Комесанья
Желтая карточка
Д. Варан
85'
Желтая карточка
Г. Росас
82'
Замена
Д. Варан
️️️️
Н. Мартин
78'
Желтая карточка
Д. Кейпо
75'
73'
Замена
С. Комесанья
️️️️
Р. Фалькао
73'
Замена
О. Трехо
️️️️
У. Лопес
Замена
J. Carillo Rodriguez
️️️️
Х. Отеро
71'
Замена
Д. Кейпо
️️️️
А. Гарсия
71'
63'
Замена
С. Камельо
️️️️
С. Санчес
63'
Замена
И. Палазон
️️️️
Р. Нтека
63'
Замена
Ф. Гарсия
️️️️
П. Чаваррия
ГОЛ! 1:0!
У. Милованович
57'
Замена
П. Диас
️️️️
К. Ривера
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Начо Мартин
ЦП
2
Гилье Росас
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
26
Айтор Гарсия
ЦФ
17
Кристиан Ривера
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
20
Хосе Грагера
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
29
Жорди Пола
ЦЗ
5
Диего Санчес
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
40
Джонатан Варан
ЦП
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
2
Поль Валентин
ЦФ
11
Дани Кейпо
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
11
Андрес Мартин
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
3-1-5
13
Мариньо
3
Анхель
18
Гонсалес
44
Инсуа
6
Мартин
26
Гарсия
20
Грагера
19
Отеро
17
Ривера
18
Милованович
4-2-3-1
13
Лопес
2
Эрнандес
24
Катена
24
Лежен
29
Чаваррия
23
Валентин
8
Лопес
25
Санчес
11
Нтека
18
Гарсия
9
Фалькао
6
Мартин
40
Варан
40
Варан
6
Мартин
19
Отеро
33
33
19
Отеро
17
Ривера
4
Диас
4
Диас
17
Ривера
26
Гарсия
11
Кейпо
11
Кейпо
26
Гарсия
29
Чаваррия
11
Гарсия
11
Гарсия
29
Чаваррия
9
Фалькао
14
Комесанья
14
Комесанья
9
Фалькао
8
Лопес
8
Трехо
8
Трехо
8
Лопес
11
Нтека
7
Палазон
7
Палазон
11
Нтека
25
Санчес
10
Камельо
10
Камельо
25
Санчес
Остались в запасе
Спортинг
Райо Вальекано
25
Иван Куэльяр
ВР
29
Жорди Пола
ЦЗ
5
Диего Санчес
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
2
Поль Валентин
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
29
Жорди Пола
ЦЗ
5
Диего Санчес
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
2
Поль Валентин
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
11
Андрес Мартин
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Спортинг - Райо Вальекано
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
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