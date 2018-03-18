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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Вальекано - Реус Депортиу
Райо Вальекано - Реус Депортиу: обзор матча 18 марта 2018
Райо Вальекано
18.03.2018, воскресенье, 18:00
Испания. Сегунда, 31 тур
3 : 2
Завершен
Реус Депортиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Реус Депортиу
66'
Желтая карточка
Х. Домингес
Начало матча
Статистика матча Райо Вальекано - Реус Депортиу
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
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Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
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08.11.2026
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31.10.2026
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Испания. Примера, 10 тур
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0 : 3
24.10.2026
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19.10.2026
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Испания. Примера, 7 тур
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19.09.2026
Райо Вальекано
Реус Депортиу
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Райо Махадаонда
3 : 0
09.06.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 41 тур
Реус Депортиу
0 : 3
02.06.2019
Спортинг
Испания. Сегунда, 40 тур
Нумансия
3 : 0
26.05.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 39 тур
Реус Депортиу
0 : 3
19.05.2019
Малага
Испания. Сегунда, 38 тур
Осасуна
3 : 0
12.05.2019
Реус Депортиу
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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Райо Вальекано
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