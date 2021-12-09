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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Реал Сосьедад - ПСВ
Реал Сосьедад - ПСВ: обзор матча 09 декабря 2021
Реал Сосьедад
09.12.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа B, 6 тур
3 : 0
Завершен
ПСВ
43'
М. Оярсабаль (П)
62'
М. Оярсабаль
90+3'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - ПСВ
ГОЛ! 3:0!
А. Серлот
Пас отдал
А. Барренечеа
90'
+3
87'
Желтая карточка
М. Гетце
86'
Замена
Ф. Макс
️️️️
М. Жуниор
Замена
А. Горосабель
️️️️
М. Субименди
85'
Замена
Х. Пачеко
️️️️
М. Оярсабаль
85'
Замена
А. Серлот
️️️️
А. Исак
82'
Желтая карточка
А. Исак
81'
81'
Желтая карточка
К. Винисиус
75'
Вторая желтая
И. Сангаре
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
А. Янузай
70'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Порту
70'
68'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Брума
68'
Замена
Д. Тезе
️️️️
Ф. Мвене
ГОЛ! 2:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
И. Субельдия
62'
62'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Р. Доан
62'
Замена
К. Винисиус
️️️️
К. Гакпо
60'
Желтая карточка
О. Боскальи
Желтая карточка
М. Субименди
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Оярсабаль
43'
42'
Желтая карточка
Ф. Мвене
40'
Желтая карточка
И. Сангаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
77
Брума
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Рицу Доан
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Ремиро
5
Субельдия
24
Ле Норман
6
Элустондо
3
Муньос
2
Сальдуа
36
Субименди
10
Оярсабаль
24
Янузай
10
Порту
9
Исак
4-1-1-3-1
16
Дроммел
2
Мвене
21
Боскальи
5
Рамальо
17
Жуниор
6
Сангаре
35
Гутьеррес
20
Доан
27
Гетце
77
Брума
18
Гакпо
10
Оярсабаль
16
Пачеко
16
Пачеко
10
Оярсабаль
36
Субименди
2
Горосабель
2
Горосабель
36
Субименди
24
Янузай
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
24
Янузай
10
Порту
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Порту
9
Исак
9
Серлот
9
Серлот
9
Исак
17
Жуниор
30
Макс
30
Макс
17
Жуниор
20
Доан
20
Мадуэке
20
Мадуэке
20
Доан
2
Мвене
4
Тезе
4
Тезе
2
Мвене
18
Гакпо
95
Винисиус
95
Винисиус
18
Гакпо
77
Брума
35
Вертессен
35
Вертессен
77
Брума
Остались в запасе
Реал Сосьедад
ПСВ
13
Мэтью Райан
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
38
Ивон Мвого
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
1
Винсент Мюллер
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Реал Сосьедад - ПСВ
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
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Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
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Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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