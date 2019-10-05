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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Псков - Родина
Псков - Родина: обзор матча 05 октября 2019
Псков
05.10.2019, суббота, 15:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 12 тур
1 : 2
Завершен
Родина
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Псков - Родина
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0
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0
Матчи команд
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Стадион:
747
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Псков
Родина
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