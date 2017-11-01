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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - РБ Лейпциг
Порту - РБ Лейпциг: обзор матча 01 ноября 2017
Порту
01.11.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
3 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
13'
Э. Эррера
61'
Д. Перейра
90+3'
М. Перейра
48'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - РБ Лейпциг
ГОЛ! 3:1!
М. Перейра
Пас отдал
В. Абубакар
90'
+3
85'
Желтая карточка
М. Забитцер
Желтая карточка
Д. Перейра
77'
64'
Желтая карточка
Ж. Огустен
ГОЛ! 2:1!
Д. Перейра
Пас отдал
А. Теллес
61'
48'
ГОЛ! 1:1!
Т. Вернер
Пас отдал
М. Забитцер
42'
Желтая карточка
М. Хальстенберг
ГОЛ! 1:0!
Э. Эррера
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Жозе Са
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Андре Андре
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Са
13
Теллес
18
Фелипе
5
Маркано
21
Перейра
2
Перейра
16
Эррера
8
Браими
17
Корона
91
Марега
9
Абубакар
4-3-2-1
25
Гулачи
13
Бернардо
2
Упамекано
4
Орбан
23
Хальстенберг
20
Забитцер
44
Кампль
8
Кейта
77
Брума
10
Форсберг
97
Огустен
Остались в запасе
Порту
РБ Лейпциг
12
Икер Касильяс
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Андре Андре
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
Главный тренер
Франческо Фариоли
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Андре Андре
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Порту - РБ Лейпциг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
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