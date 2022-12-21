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Расписание матчей
Испания. Кубок
Понтеведра - Тенерифе
Понтеведра - Тенерифе: обзор матча 21 декабря 2022
Понтеведра
21.12.2022, среда, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Тенерифе
63'
И. Ромеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Понтеведра - Тенерифе
Желтая карточка
Y. Pino
84'
Желтая карточка
A. Gonzalez
77'
74'
Замена
Э. Гальего
️️️️
А. Корредера
74'
Замена
Н. Шипчич
️️️️
C. Ruiz
Замена
R. Sanchez
️️️️
S.
68'
63'
ГОЛ! 0:1!
И. Ромеро
Пас отдал
М. Дауда
46'
Замена
И. Ромеро
️️️️
P. Larrea
46'
Замена
С. Гонсалес
️️️️
J. León
32'
Желтая карточка
J. León
Замена
А. Масого
️️️️
M. Ortiz
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Понтеведра
13
Пабло Качаррон
ВР
6
David Soto
ЦЗ
4
Víctor Vázquez
ЦЗ
3
Samu
ЦФ
0
O. Calvillo
ЦФ
0
M. Ortiz
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
7
A. Gonzalez
ЦФ
Тенерифе
13
Хави Диас
ВР
14
Алекс Корредера
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
10
P. Larrea
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
14
Carlos Ruiz
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
4
José León
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
18
Borja Garcés
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Понтеведра
24
Viktor Nikolov
ВР
20
Borja Dominguez
ЦП
8
Алекс Масого
ЦП
13
Álvaro Cortés
ЦФ
0
A. Rubio
ЦФ
9
R. Sanchez
ЦФ
7
Jon Bakero
ЦФ
8
Brais Abelenda
ЦФ
10
Yelko Pino
ЦФ
15
Martín Diz
ЦФ
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
9
Иван Ромеро
ЦФ
2
David Rodríguez Ramos
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
2-5
13
Качаррон
6
4
0
7
19
Шарлес
0
3
1-1-5
13
Диас
14
Корредера
28
Аппиа
14
18
15
Дауда
4
19
0
8
Масого
8
Масого
0
3
9
9
3
14
3
Шипчич
3
Шипчич
14
4
6
Гонсалес
6
Гонсалес
4
10
9
Ромеро
9
Ромеро
10
14
Корредера
18
Гальего
18
Гальего
14
Корредера
Остались в запасе
Понтеведра
Тенерифе
24
Viktor Nikolov
ВР
20
Borja Dominguez
ЦП
13
Álvaro Cortés
ЦФ
0
A. Rubio
ЦФ
7
Jon Bakero
ЦФ
8
Brais Abelenda
ЦФ
10
Yelko Pino
ЦФ
15
Martín Diz
ЦФ
12
Хуан Сориано
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
2
David Rodríguez Ramos
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
24
Viktor Nikolov
ВР
20
Borja Dominguez
ЦП
13
Álvaro Cortés
ЦФ
0
A. Rubio
ЦФ
7
Jon Bakero
ЦФ
8
Brais Abelenda
ЦФ
10
Yelko Pino
ЦФ
15
Martín Diz
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
2
David Rodríguez Ramos
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Понтеведра - Тенерифе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Понтеведра
Испания. Кубок, 1/32 финала
Понтеведра
0 : 3
03.12.2025
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Оуренсе
1 : 1
29.10.2025
Понтеведра
Испания. Кубок, 1/8 финала
Понтеведра
0 : 1
15.01.2025
Хетафе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Понтеведра
3 : 0
03.01.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 2 раунд
Понтеведра
1 : 0
04.12.2024
Вильярреал
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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