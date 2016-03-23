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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Польша - Сербия
Польша - Сербия: обзор матча 23 марта 2016
Польша
23.03.2016, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Сербия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Польша - Сербия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
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