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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Велес
ЦСКА - Велес: обзор матча 24 июня 2022
ЦСКА
24.06.2022, пятница, 19:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Велес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча ЦСКА - Велес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
ВЭБ Арена
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