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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Пересвет - Велес
Пересвет - Велес: обзор матча 23 августа 2023
Пересвет
23.08.2023, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/128 финала
2 : 5
Завершен
Велес
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Матчи команд
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Пересвет
0 : 1
11.11.2023
Красное Знамя
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Сатурн
2 : 0
05.11.2023
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Пересвет
1 : 2
28.10.2023
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Калуга
5 : 0
22.10.2023
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Пересвет
1 : 3
16.10.2023
Химки-М
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
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Велес
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Уфы» на победу в матче 20-го тура
09:00
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«Сахалин» и «Пересвет» из Второй лиги сыграли на заснеженном поле
2022.11.13 13:06
2
«Рональдо в «Пересвете»!» Клуб Второй лиги объявил о подписании нового игрока
2022.07.22 23:27
1
Товарищеский матч. Тульский «Арсенал» забил девять голов «Пересвету»
2022.03.27 18:17
Первая лига России: шансы «Велеса» и «Уфы» на победу в матче 20-го тура
09:00
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
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