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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Вердер - Зволле
Вердер - Зволле: обзор матча 17 июля 2013
Вердер
17.07.2013, среда, 21:00
Товарищеские матчи
2 : 3
Завершен
Зволле
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вердер - Зволле
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
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1 : 0
07.11.2026
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Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
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Майнц
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24.10.2026
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Германия. Бундеслига, 6 тур
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2 : 2
17.10.2026
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21.11.2026
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Виллем II
1 : 1
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Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
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Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
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0 : 1
11.10.2026
Камбур
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