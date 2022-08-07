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Расписание матчей
Италия. Кубок
Салернитана - Парма
Салернитана - Парма: обзор матча 07 августа 2022
Салернитана
07.08.2022, воскресенье, 22:00
Италия. Кубок, 1 раунд
0 : 2
Завершен
Парма
73'
В. Михаила
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Парма
90'
+2
Желтая карточка
В. Загаритис
Желтая карточка
Ф. Фасио
76'
Замена
Н. Гьембер
️️️️
Л. Пирола
76'
73'
ГОЛ! 0:1!
В. Михаила
62'
Замена
С. Сом
️️️️
С. Юрич
Замена
M. Cavion
️️️️
Г. Кастанос
60'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Ф. Рибери
60'
58'
Замена
А. Бенедичак
️️️️
Р. Инглесе
Замена
Д. Валенсия
️️️️
S. Sy
46'
Замена
Л. Капецци
️️️️
Э. Бохинен
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
18
Sanasi Sy
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
13
Valerio Mantovani
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
80
Адриан Бернабе
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
24
Станко Юрич
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Салернитана
1
Алессандро Микаи
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Michele Cavion
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
19
Симон Сом
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
3-5-2
55
Сепе
5
Пирола
17
Фасио
28
Кечрида
7
Рибери
20
Кастанос
32
Бохинен
29
Кулибали
18
22
Ботхейм
13
3-2-2-2
1
Чичисола
15
Дель Прато
6
Романьоли
5
Валенти
80
Бернабе
24
Эстевес
27
Ман
7
Михаила
45
Инглесе
24
Юрич
5
Пирола
23
Гьембер
23
Гьембер
5
Пирола
32
Бохинен
82
Капецци
82
Капецци
32
Бохинен
20
Кастанос
8
8
20
Кастанос
7
Рибери
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
7
Рибери
18
30
Валенсия
30
Валенсия
18
24
Юрич
19
Сом
19
Сом
24
Юрич
45
Инглесе
9
Бенедичак
9
Бенедичак
45
Инглесе
Остались в запасе
Салернитана
Парма
1
Алессандро Микаи
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
40
Эдоардо Корви
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
1
Алессандро Микаи
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Салернитана - Парма
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
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