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Расписание матчей
ПАОК - Рот-Вайсс
ПАОК - Рот-Вайсс: обзор матча 15 июля 2010
ПАОК
15.07.2010, четверг, 20:30
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Рот-Вайсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ПАОК - Рот-Вайсс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
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1 : 1
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0 : 0
12.10.2026
Каламата
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/32 финала
Рот-Вайсс
0 : 1
12.08.2017
Хоффенхайм
Товарищеские матчи
Рот-Вайсс
1 : 3
12.08.2014
Гамбург
Товарищеские матчи
Рот-Вайсс
0 : 6
25.07.2013
Вердер
Товарищеские матчи
ПАОК
1 : 0
15.07.2010
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/32 финала
Рот-Вайсс
3 : 4
10.08.2008
Бавария
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