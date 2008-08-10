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Расписание матчей
Германия. Кубок
Рот-Вайсс - Бавария
Рот-Вайсс - Бавария: обзор матча 10 августа 2008
Рот-Вайсс
10.08.2008, воскресенье, 22:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
3 : 4
Завершен
Бавария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рот-Вайсс - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/32 финала
Рот-Вайсс
0 : 1
12.08.2017
Хоффенхайм
Товарищеские матчи
Рот-Вайсс
1 : 3
12.08.2014
Гамбург
Товарищеские матчи
Рот-Вайсс
0 : 6
25.07.2013
Вердер
Товарищеские матчи
ПАОК
1 : 0
15.07.2010
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/32 финала
Рот-Вайсс
3 : 4
10.08.2008
Бавария
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
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