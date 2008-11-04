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Вердер - Панатинаикос
Вердер - Панатинаикос: обзор матча 04 ноября 2008
Вердер
04.11.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 4 тур
0 : 3
Завершен
Панатинаикос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Вердер - Панатинаикос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
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24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
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17.10.2026
Падерборн
Панатинаикос
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Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
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2 : 1
05.11.2026
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2 : 0
01.11.2026
АЕК
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25.10.2026
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1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Габор Эрош
Тибор Вомош (оба - Венгрия)
Делегат:
Пьерино Ларди (Швейцария)
Стадион:
Везерстадион
Посещаемость:
35968 из 42100 зрителей (85%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 00:50 (в записи)
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