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Расписание матчей
Германия. Кубок
Саарбрюккен - Падерборн
Саарбрюккен - Падерборн: обзор матча 25 сентября 2013
Саарбрюккен
25.09.2013, среда, 21:00
Германия. Кубок, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Падерборн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саарбрюккен - Падерборн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
- : -
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Саарбрюккен
2 : 4
13.10.2026
Дуйсбург
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
Новости команд
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Саарбрюккен
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