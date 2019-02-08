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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Осасуна
Спортинг - Осасуна: обзор матча 08 февраля 2019
Спортинг
08.02.2019, пятница, 23:00
Испания. Сегунда, 25 тур
0 : 2
Завершен
Осасуна
37'
Ойер
69'
Р. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Осасуна
Желтая карточка
У. Джурджевич
74'
69'
ГОЛ! 0:2!
Р. Торрес
Пас отдал
К. Клер
58'
Желтая карточка
Д. Гарсия
37'
ГОЛ! 0:1!
Ойер
Пас отдал
Д. Гарсия
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Осасуна
23
Рубен
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Спортинг
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
8
Андре Соуза
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Осасуна
11
Энрике Барха
ПВ
3-1-2
13
Мариньо
15
Канелья
14
Пейберне
18
Жералдеш
14
Эрнан
11
Иви
32
Джурджевич
4-1-2-2-1
23
Рубен
22
Видаль
15
Гарсия
5
Гарсия
18
Клер
6
Ойер
20
Ибаньес
8
Мерида
10
Торрес
14
Гарсия
23
Брэндон
Остались в запасе
Спортинг
Осасуна
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
8
Андре Соуза
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
8
Андре Соуза
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Остались в запасе
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Спортинг - Осасуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
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