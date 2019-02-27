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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ренн - Орлеан
Ренн - Орлеан: обзор матча 27 февраля 2019
Ренн
27.02.2019, среда, 20:30
Франция. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Орлеан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ренн - Орлеан
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Орлеан
Франция. Третья лига, 13 тур
Орлеан
- : -
23.11.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Орлеан
1 : 1
31.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Орлеан
0 : 0
26.09.2026
Канн
Информация о матче
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