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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Ольяненси
Портимоненси - Ольяненси: обзор матча 19 февраля 2011
Портимоненси
19.02.2011, суббота, 22:15
Португалия. Высшая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Ольяненси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Портимоненси - Ольяненси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Ольяненси
Товарищеские матчи
Ольяненси
0 : 2
19.01.2016
Динамо
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Витория Сетубал
3 : 1
10.05.2014
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Ольяненси
2 : 1
04.05.2014
Порту
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Бенфика
2 : 0
20.04.2014
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Риу Аве
1 : 2
12.04.2014
Ольяненси
Информация о матче
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Эстадио ду Портимоненсе
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Ольяненси
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