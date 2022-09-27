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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ - Венесуэла
ОАЭ - Венесуэла: обзор матча 27 сентября 2022
ОАЭ
27.09.2022, вторник, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 4
Завершен
Венесуэла
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча ОАЭ - Венесуэла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ОАЭ
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
- : -
23.12.2027
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
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