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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Транмер - Ноттингем Форест
Транмер - Ноттингем Форест: обзор матча 12 августа 2014
Транмер
12.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Транмер - Ноттингем Форест
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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