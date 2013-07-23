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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ПАОК - Ницца
ПАОК - Ницца: обзор матча 23 июля 2013
ПАОК
23.07.2013, вторник, 22:00
Товарищеские матчи
6 : 0
Завершен
Ницца
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ПАОК - Ницца
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
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1 : 1
08.11.2026
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Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
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2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
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Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
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Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
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Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
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