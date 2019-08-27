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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюпорт Каунти - Вест Хэм
Ньюпорт Каунти - Вест Хэм: обзор матча 27 августа 2019
Ньюпорт Каунти
27.08.2019, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Вест Хэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Вест Хэм
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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