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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Морнар - Раднички 1923
Морнар - Раднички 1923: обзор матча 31 июля 2024
Морнар
31.07.2024, среда, 21:45
Лига конференций, 2 раунд
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Раднички 1923
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Морнар - Раднички 1923
ГОЛ!
F. Mitrović
3:2
ГОЛ!
М. Видосавлевич
2:2
ГОЛ!
А. Калуджерович
2:1
Пенальти не реализован!
S. Simović
ГОЛ!
M. Ćetković
1:1
Пенальти не реализован!
M. Ristic
ГОЛ!
E.
0:1
Желтая карточка
N. Vuković
112'
99'
Желтая карточка
Т. Дадич
Замена
V. Trifunović
️️️️
М. Вушурович
98'
Замена
N. Vuković
️️️️
S. Stevanović
97'
Красная карточка
Й. Баошич
90'
+10
89'
Замена
B. Adžić
️️️️
М. Чосич
Желтая карточка
А. Калуджерович
77'
77'
Желтая карточка
K. Bevis
Замена
M. Ćetković
️️️️
Д. Зорич
63'
60'
Замена
E.
️️️️
Б. Сербечич
Желтая карточка
Й. Баошич
57'
Желтая карточка
F. Mitrović
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морнар
33
Balša Vukotić
ЦЗ
4
Андрия Калуджерович
ЦП
17
Милан Вушурович
ПВ
18
Дарко Зорич
ПВ
12
S. Popovic
ЦФ
2
Siniša Stevanović
ЦФ
16
Filip Mitrović
ЦФ
23
Balša Dubljević
ЦФ
15
Йован Баошич
ЦФ
8
Marko Đurišić
ЦФ
9
Крис Ондонг
ЦФ
Раднички 1923
81
Luka Lijeskić
ВР
71
Matija Gluščević
ЦЗ
50
Томислав Дадич
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
14
Slobodan Simović
ЦЗ
8
Мехмед Чосич
ПЗ
10
Kilian Bevis
ЦП
27
M. Ristic
ЦП
55
Милутин Видосавлевич
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
6
Samir Zeljkovic
ЦФ
Морнар
32
Velimir Ljutica
ЦЗ
97
Ermin Seratlić
ЦЗ
14
Nikola Vuković
ЦП
11
Andrija Kolundžić
ЦП
7
Котаро Киси
ЦП
7
Marko Ćetković
ЦП
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
9
Aleksandar Vujačić
ЦФ
Раднички 1923
88
Petar Milovanović
ВР
3
Vukašin Bulatović
ЦЗ
32
Bojan Adžić
ЦЗ
32
Nikola Bukumira
ЦП
30
Luka Milojević
ЦП
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
14
Miloš Rošević
ЦФ
9
Evandro
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
1-1-2-5
33
4
Калуджерович
17
Вушурович
18
Зорич
23
9
Ондонг
8
15
Баошич
16
3-2-2-3
81
50
Дадич
25
Сербечич
14
8
Чосич
71
10
27
6
9
Алексич
55
Видосавлевич
2
14
14
2
18
Зорич
7
7
18
Зорич
17
Вушурович
48
48
17
Вушурович
8
Чосич
32
32
8
Чосич
25
Сербечич
9
9
25
Сербечич
Остались в запасе
Морнар
Раднички 1923
32
Velimir Ljutica
ЦЗ
97
Ermin Seratlić
ЦЗ
11
Andrija Kolundžić
ЦП
7
Котаро Киси
ЦП
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
9
Aleksandar Vujačić
ЦФ
88
Petar Milovanović
ВР
3
Vukašin Bulatović
ЦЗ
32
Nikola Bukumira
ЦП
30
Luka Milojević
ЦП
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
14
Miloš Rošević
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
Остались в запасе
32
Velimir Ljutica
ЦЗ
97
Ermin Seratlić
ЦЗ
11
Andrija Kolundžić
ЦП
7
Котаро Киси
ЦП
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
9
Aleksandar Vujačić
ЦФ
Остались в запасе
88
Petar Milovanović
ВР
3
Vukašin Bulatović
ЦЗ
32
Nikola Bukumira
ЦП
30
Luka Milojević
ЦП
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
14
Miloš Rošević
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
Статистика матча Морнар - Раднички 1923
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Морнар
Черногория. Первая Лига, 18 тур
Морнар
- : -
05.12.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Отрант-Олимпик
3 : 3
28.11.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Морнар
0 : 0
20.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Бокель
0 : 1
06.11.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Морнар
0 : 0
01.11.2026
Петровац
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички 1923
- : -
06.12.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Информация о матче
Главный судья:
Gal Leibovitz, Israel
Стадион:
Topolica Sportska Dvorana, Bar
Новости команд
Все
Морнар
Раднички 1923
Российский игрок забил гол в чемпионате Черногории, его клуб вышел на 1-е место
30 октября
1
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Товарищеские матчи. Клубы РПЛ проиграли командам из Сербии и Второй лиги
2025.01.20 08:56
Российский игрок забил гол в чемпионате Черногории, его клуб вышел на 1-е место
30 октября
1
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Товарищеские матчи. Клубы РПЛ проиграли командам из Сербии и Второй лиги
2025.01.20 08:56
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