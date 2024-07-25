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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Раднички 1923 - Морнар
Раднички 1923 - Морнар: обзор матча 25 июля 2024
Раднички 1923
25.07.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Морнар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Раднички 1923 - Морнар
Замена
B. Adžić
️️️️
М. Чосич
84'
Желтая карточка
Б. Сербечич
83'
81'
Желтая карточка
Й. Баошич
Желтая карточка
S. Simović
64'
63'
Замена
V. Trifunović
️️️️
B. Dubljević
Замена
E.
️️️️
M. Gluščević
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички 1923
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
14
Slobodan Simović
ЦЗ
50
Томислав Дадич
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
8
Мехмед Чосич
ПЗ
27
M. Ristic
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
19
W. Sehli
ЦФ
9
Милан Алексич
ЦФ
55
Милутин Видосавлевич
ЦФ
Морнар
18
Дарко Зорич
ПВ
17
Милан Вушурович
ПВ
12
S. Popovic
ЦФ
2
Siniša Stevanović
ЦФ
15
Йован Баошич
ЦФ
16
Filip Mitrović
ЦФ
23
Balša Dubljević
ЦФ
8
Marko Đurišić
ЦФ
9
Крис Ондонг
ЦФ
Раднички 1923
26
Stojan Leković
ВР
32
Bojan Adžić
ЦЗ
32
Nikola Bukumira
ЦП
9
Evandro
ЦФ
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
14
Miloš Rošević
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
6
Samir Zeljkovic
ЦФ
Морнар
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
9
Aleksandar Vujačić
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
3-2-2-3
14
50
Дадич
71
25
Сербечич
8
Чосич
27
10
55
Видосавлевич
9
Алексич
19
2-5
17
Вушурович
18
Зорич
15
Баошич
9
Ондонг
8
23
16
8
Чосич
32
32
8
Чосич
71
9
9
71
23
48
48
23
Остались в запасе
Раднички 1923
Морнар
26
Stojan Leković
ВР
32
Nikola Bukumira
ЦП
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
14
Miloš Rošević
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
6
Samir Zeljkovic
ЦФ
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
9
Aleksandar Vujačić
ЦФ
Остались в запасе
26
Stojan Leković
ВР
32
Nikola Bukumira
ЦП
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
14
Miloš Rošević
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
6
Samir Zeljkovic
ЦФ
Остались в запасе
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
9
Aleksandar Vujačić
ЦФ
Статистика матча Раднички 1923 - Морнар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички 1923
- : -
06.12.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Морнар
Черногория. Первая Лига, 18 тур
Морнар
- : -
05.12.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Отрант-Олимпик
3 : 3
28.11.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Морнар
0 : 0
20.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Бокель
0 : 1
06.11.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Морнар
0 : 0
01.11.2026
Петровац
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Информация о матче
Главный судья:
Ioannis Papadopoulos, Greece
Стадион:
Čika Dača Stadium, Kragujevac
Посещаемость:
5000
Новости команд
Все
Раднички 1923
Морнар
Российский игрок забил гол в чемпионате Черногории, его клуб вышел на 1-е место
30 октября
1
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Товарищеские матчи. Клубы РПЛ проиграли командам из Сербии и Второй лиги
2025.01.20 08:56
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Товарищеские матчи. Клубы РПЛ проиграли командам из Сербии и Второй лиги
2025.01.20 08:56
Российский игрок забил гол в чемпионате Черногории, его клуб вышел на 1-е место
30 октября
1
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