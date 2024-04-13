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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Моркамб
Стокпорт Каунти - Моркамб: обзор матча 13 апреля 2024
Стокпорт Каунти
13.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 44 тур
2 : 0
Завершен
Моркамб
45+4'
F. Horsfall
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Моркамб
77'
Замена
D. Love
️️️️
Г. Эдвардс
77'
Замена
К. Смит
️️️️
C. Stokes
Замена
Л. Барри
️️️️
О. Бэйли
72'
Замена
R. Richards
️️️️
A. Sarcevic
72'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
П. Мэдден
71'
69'
Желтая карточка
C. Brown
69'
Замена
J. Adams
️️️️
C. Brown
Замена
N. Byrne
️️️️
K. Knoyle
63'
46'
Замена
Я. Сонго'о
️️️️
N. Khumbeni
46'
Замена
J. Slew
️️️️
Д. Гарнер
45'
+6
Желтая карточка
Д. Бедо
ГОЛ! 1:0!
F. Horsfall
Пас отдал
A. Sarcevic
45'
+4
Желтая карточка
К. Кэмпс
40'
31'
Желтая карточка
Г. Эдвардс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
8
Каллум Кэмпс
ЦП
27
Один Бэйли
АП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
(К)
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Моркамб
1
Арчи Майр
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
Джейкоб Бедо
(К)
ЦЗ
27
Nelson Khumbeni
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
5
Farrend Rawson
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
21
Майлз Ипполит
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
31
Rico Richards
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
8
Joe Adams
ЦП
2
D. Love
ЦФ
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
1-1-1-1-5
5
23
Бристоу
8
Кэмпс
27
Бэйли
41
Мэдден
2
5
10
19
Вуттон
2-1-1-5
1
Майр
4
Бедо
33
Тутонда
27
7
Эдвардс
19
Гарнер
2
14
20
28
2
12
12
2
41
Мэдден
25
Пауэлл
25
Пауэлл
41
Мэдден
10
31
31
10
27
Бэйли
11
Барри
11
Барри
27
Бэйли
27
24
Сонго'о
24
Сонго'о
27
20
8
8
20
7
Эдвардс
2
2
7
Эдвардс
19
Гарнер
11
11
19
Гарнер
14
17
Смит
17
Смит
14
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Моркамб
13
Джордан Смит
ВР
21
Майлз Ипполит
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
Главный тренер
Дэйв Челлинор
21
Adam Smith
ВР
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
21
Майлз Ипполит
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Стокпорт Каунти - Моркамб
1
3
Всего ударов по воротам
10
1
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
7
15
Офсайды
2
2
Количество передач
513
320
Сейвы
0
2
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
7
0
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
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