Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Моркамб - Ньюкасл
Моркамб - Ньюкасл: обзор матча 23 сентября 2020
Моркамб
23.09.2020, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 7
Завершен
Ньюкасл
5'
Жоэлинтон
20'
М. Альмирон
27'
Д. Мерфи
31'
Жоэлинтон
45+2'
А. Хэйден
51'
Д. Ласселлс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Моркамб - Ньюкасл
Замена
Р. Куни
️️️️
J. Slew
70'
62'
Замена
Д. Барласер
️️️️
А. Хэйден
62'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
М. Альмирон
Замена
L. McAlinden
️️️️
К. Стоктон
58'
51'
ГОЛ! 0:6!
Д. Ласселлс
Пас отдал
М. Ритчи
46'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
К. Кларк
45'
+2
ГОЛ! 0:5!
А. Хэйден
Пас отдал
Д. Йедлин
Замена
А. Филлипс
️️️️
К. Мендес
35'
Красная карточка
Т. Дьягурага
33'
31'
ГОЛ! 0:4!
Жоэлинтон
Пас отдал
Д. Ласселлс
27'
ГОЛ! 0:3!
Д. Мерфи
20'
ГОЛ! 0:2!
М. Альмирон
Пас отдал
Д. Мерфи
5'
ГОЛ! 0:1!
Жоэлинтон
Пас отдал
М. Альмирон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
12
Mark Halstead
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
4
Harry Davis
ЦФ
3
Stephen Hendrie
ЦФ
16
John O'Sullivan
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Моркамб
2
Райан Куни
ПЗ
6
Алекс Кеньон
ОП
8
Адам Филлипс
ЦП
11
Liam McAlinden
ЦФ
13
Andre Filipe Silva Mendes
ЦФ
4
Nathaniel Knight-Percival
ЦФ
18
Ben Pringle
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
10
Райан Фрейзер
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
1-2-1-5
6
Лавелл
24
Уайлдиг
8
Дьягурага
7
Мендес
3
13
Стоктон
11
16
4
3-2-2-3
29
Гиллеспи
24
Ласселлс
26
Кларк
2
Йедлин
17
Крафт
30
Ритчи
8
Лонгстафф
14
Хэйден
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
13
Стоктон
11
11
13
Стоктон
11
2
Куни
2
Куни
11
7
Мендес
8
Филлипс
8
Филлипс
7
Мендес
14
Хэйден
4
Барласер
4
Барласер
14
Хэйден
26
Кларк
10
Фрейзер
10
Фрейзер
26
Кларк
10
Альмирон
9
Кэрролл
9
Кэрролл
10
Альмирон
Остались в запасе
Моркамб
Ньюкасл
13
Andre Filipe Silva Mendes
ЦФ
4
Nathaniel Knight-Percival
ЦФ
18
Ben Pringle
ЦФ
6
Алекс Кеньон
ОП
1
Карл Дарлоу
ВР
29
Джеффри Хендрик
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Andre Filipe Silva Mendes
ЦФ
4
Nathaniel Knight-Percival
ЦФ
18
Ben Pringle
ЦФ
6
Алекс Кеньон
ОП
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
29
Джеффри Хендрик
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Моркамб - Ньюкасл
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Моркамб
Ньюкасл
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+