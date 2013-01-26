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Расписание матчей
Васлуй - Мольде
Васлуй - Мольде: обзор матча 26 января 2013
Васлуй
26.01.2013, суббота, 22:00
Copa del Sol, группа A
1 : 0
Завершен
Мольде
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Статистика матча Васлуй - Мольде
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Матчи команд
Васлуй
Товарищеские матчи
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
03.02.2014
Васлуй
Товарищеские матчи
Анжи
2 : 1
29.01.2014
Васлуй
Товарищеские матчи
Волга
0 : 0
04.07.2013
Васлуй
Товарищеские матчи
Крылья Советов
0 : 1
16.02.2013
Васлуй
Copa del Sol
Васлуй
0 : 4
30.01.2013
Копенгаген
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
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Бранн
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01.11.2026
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Мольде
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25.10.2026
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6 : 1
18.10.2026
Старт
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