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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Турция - Молдова
Турция - Молдова: обзор матча 03 июня 2021
Турция
03.06.2021, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Молдова
58'
Б. Йылмаз
77'
Д. Ундер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Турция - Молдова
87'
Замена
️️️️
Д. Спэтару
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Б. Йылмаз
84'
Замена
Т. Антальялы
️️️️
О. Йокушлу
79'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ундер
Пас отдал
У. Чакир
77'
Замена
О. Кабак
️️️️
Х. Чалханоглу
69'
Замена
О. Кекчю
️️️️
Ю. Языджи
68'
67'
Замена
Й. Николаеску
️️️️
В. Дамашкан
67'
Замена
И. Костров
️️️️
А. Антонюк
ГОЛ! 1:0!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Х. Чалханоглу
58'
56'
Замена
К. Дрош
️️️️
G. Anton
Замена
К. Айхан
️️️️
Д. Сеюнджу
46'
Замена
Д. Ундер
️️️️
О. Туфан
46'
39'
Желтая карточка
В. Дамашкан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Умут Мерас
ЛЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
9
Кенан Караман
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Молдова
12
Думитру Челядник
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
4
Максим Потырнике
ЦЗ
13
Игорь Архирий
ПЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
13
Александр Антонюк
ЦП
9
Дану Спэтару
ПП
0
Gheorghe Anton
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
15
Озан Кабак
ЦЗ
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
26
Халил Дервисоглу
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
8
Виктор Богачук
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
0
Евгений Оанча
ЦП
0
Игорь Костров
ЦП
9
Йон Николаеску
ЦФ
4-3-1-2
1
Чакир
13
Мерас
4
Сеюнджу
3
Демирал
2
Челик
10
Чалханоглу
6
Туфан
5
Йокушлу
11
Языджи
17
Йылмаз
9
Караман
3-2-2-3
12
Челядник
15
Жардан
5
Посмак
4
Потырнике
22
Раца
13
Архирий
9
Спэтару
13
Антонюк
20
Платика
10
Дамашкан
0
10
Чалханоглу
15
Кабак
15
Кабак
10
Чалханоглу
4
Сеюнджу
22
Айхан
22
Айхан
4
Сеюнджу
17
Йылмаз
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
17
Йылмаз
5
Йокушлу
14
Антальялы
14
Антальялы
5
Йокушлу
11
Языджи
6
Кекчю
6
Кекчю
11
Языджи
6
Туфан
7
Ундер
7
Ундер
6
Туфан
0
8
Дрош
8
Дрош
0
13
Антонюк
0
Костров
0
Костров
13
Антонюк
10
Дамашкан
9
Николаеску
9
Николаеску
10
Дамашкан
Остались в запасе
Турция
Молдова
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
26
Халил Дервисоглу
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
12
Кристиан Аврам
ВР
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
8
Виктор Богачук
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
16
Вадим Болохан
ЦЗ
13
Андрей Кожокарь
ЦП
0
Евгений Оанча
ЦП
Главный тренер
Роберто Бордин
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
26
Халил Дервисоглу
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
8
Виктор Богачук
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
16
Вадим Болохан
ЦЗ
13
Андрей Кожокарь
ЦП
0
Евгений Оанча
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Роберто Бордин
Статистика матча Турция - Молдова
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
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