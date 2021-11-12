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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Молдова - Шотландия
Молдова - Шотландия: обзор матча 12 ноября 2021
Молдова
12.11.2021, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 9 тур
0 : 2
Завершен
Шотландия
38'
Н. Паттерсон
65'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Шотландия
90'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Д. МакГинн
85'
Замена
Д. Браун
️️️️
Ч. Адамс
85'
Замена
К. МакЛин
️️️️
Б. Гилмор
Пенальти не реализован!
В. Раца
81'
Желтая карточка
В. Раца
79'
Желтая карточка
А. Пунтус
73'
73'
Замена
К. Нисбет
️️️️
С. Армстронг
Замена
М. Йосипой
️️️️
Д. Марандичи
71'
Замена
А. Пунтус
️️️️
Й. Николаеску
71'
65'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Адамс
Пас отдал
Н. Паттерсон
Замена
А. Розгонюк
️️️️
В. Болохан
61'
Замена
М. Кожокару
️️️️
Р. Гынсарь
61'
Замена
В. Богачук
️️️️
И. Жардан
61'
Желтая карточка
А. Ионицэ
60'
Желтая карточка
Д. Марандичи
60'
Желтая карточка
В. Болохан
58'
54'
Желтая карточка
Н. Паттерсон
38'
ГОЛ! 0:1!
Н. Паттерсон
Пас отдал
Д. МакГинн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
8
Кристиан Дрош
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
11
Раду Гынсарь
ЦП
9
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
8
Билли Гилмор
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
Молдова
12
Думитру Челядник
ВР
18
Юрий Йову
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
13
Игорь Архирий
ПЗ
0
Мариус Йосипой
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
10
Корнелиу Котогой
ЦП
9
Дану Спэтару
ПП
23
Николай Каланча
ЦФ
0
Артем Розгонюк
ЦФ
17
Артем Пунтус
ЦФ
Шотландия
21
Зандер Кларк
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
16
Скотт Маккена
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
0
Джейкоб Браун
ЦФ
17
Кевин Нисбет
ЦФ
3-2-3-1
12
Намашко
5
Посмак
16
Болохан
14
Марандичи
21
Ревенко
22
Раца
8
Дрош
7
Ионицэ
11
Гынсарь
9
Николаеску
3-2-4-1
21
Гордон
6
Тирни
13
Хендри
16
Купер
22
Паттерсон
3
Робертсон
8
МакГрегор
7
МакГинн
17
Армстронг
8
Гилмор
10
Адамс
14
Марандичи
0
Йосипой
0
Йосипой
14
Марандичи
11
Гынсарь
13
Кожокару
13
Кожокару
11
Гынсарь
15
Жардан
8
Богачук
8
Богачук
15
Жардан
16
Болохан
0
Розгонюк
0
Розгонюк
16
Болохан
9
Николаеску
17
Пунтус
17
Пунтус
9
Николаеску
7
МакГинн
18
Тернбулл
18
Тернбулл
7
МакГинн
8
Гилмор
23
МакЛин
23
МакЛин
8
Гилмор
10
Адамс
0
Браун
0
Браун
10
Адамс
17
Армстронг
17
Нисбет
17
Нисбет
17
Армстронг
Остались в запасе
Молдова
Шотландия
12
Думитру Челядник
ВР
18
Юрий Йову
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
13
Игорь Архирий
ПЗ
10
Корнелиу Котогой
ЦП
9
Дану Спэтару
ПП
23
Николай Каланча
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
21
Зандер Кларк
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
16
Скотт Маккена
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
Остались в запасе
12
Думитру Челядник
ВР
18
Юрий Йову
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
13
Игорь Архирий
ПЗ
10
Корнелиу Котогой
ЦП
9
Дану Спэтару
ПП
23
Николай Каланча
ЦФ
Остались в запасе
21
Зандер Кларк
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
16
Скотт Маккена
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Роберто Бордин
Статистика матча Молдова - Шотландия
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
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