Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Монтевидео Сити Торке - Мирамар Мисьонес
Монтевидео Сити Торке - Мирамар Мисьонес: обзор матча 04 октября 2025
Монтевидео Сити Торке
04.10.2025, суббота, 01:00
Уругвай. Примера, 10 тур
3 : 0
Завершен
Мирамар Мисьонес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монтевидео Сити Торке - Мирамар Мисьонес
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Монтевидео Сити Торке - Мирамар Мисьонес
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Монтевидео Сити Торке
Копа Судамерикана, 1/8 финала
Тигре
- : -
12.08.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 7 тур
Монтевидео Сити Торке
0 : 2
01.08.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 6 тур
Монтевидео Сити Торке
1 : 0
25.07.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 5 тур
Хувентуд
1 : 3
11.07.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 4 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 4
06.06.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 3 тур
Альбион
1 : 2
31.05.2026
Монтевидео Сити Торке
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 15 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 2
07.11.2025
Расинг М
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 4
27.10.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
3 : 1
19.10.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 11 тур
Мирамар Мисьонес
2 : 2
12.10.2025
Пеньяроль
Информация о матче
Посещаемость:
250
Таблица
Команда
3
Монтевидео Сити Торке
14
Мирамар Мисьонес
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
8
3
4
28
17
11
27
15
3
4
8
17
26
-9
13
Полная таблица
Новости команд
Все
Монтевидео Сити Торке
Мирамар Мисьонес
«Акрон» объявил о первой зимней покупке
15 января
2
«Акрон» подпишет уругвайского вингера с помощью самовыкупа игрока
2025.12.22 10:11
«Акрон» объявил о первой зимней покупке
15 января
2
«Акрон» подпишет уругвайского вингера с помощью самовыкупа игрока
2025.12.22 10:11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+