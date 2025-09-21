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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро - Мирамар Мисьонес
Серро - Мирамар Мисьонес: обзор матча 21 сентября 2025
Серро
21.09.2025, воскресенье, 19:00
Уругвай. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Мирамар Мисьонес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Серро - Мирамар Мисьонес
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Информация о матче
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650
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Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 4 тур
Серро
0 : 1
07.06.2026
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Уругвай. Примера, 3 тур
Серро Ларго
2 : 0
30.05.2026
Серро
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Серро
1 : 0
24.05.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 1 тур
Бостон Ривер
4 : 1
16.05.2026
Серро
Уругвай. Примера, 15 тур
Насьональ
4 : 0
11.05.2026
Серро
Уругвай. Примера, 4 тур
Серро
0 : 1
07.06.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 3 тур
Серро Ларго
2 : 0
30.05.2026
Серро
Уругвай. Примера, 2 тур
Серро
1 : 0
24.05.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 1 тур
Бостон Ривер
4 : 1
16.05.2026
Серро
Уругвай. Примера, 15 тур
Насьональ
4 : 0
11.05.2026
Серро
Уругвай. Примера, 15 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 2
07.11.2025
Расинг М
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 4
27.10.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
3 : 1
19.10.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 11 тур
Мирамар Мисьонес
2 : 2
12.10.2025
Пеньяроль
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