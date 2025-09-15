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Мирамар Мисьонес - Монтевидео Уондерерс: обзор матча 15 сентября 2025

Мирамар Мисьонес
15.09.2025, понедельник, 02:30
Уругвай. Примера, 7 тур
3 : 0
Завершен
Монтевидео Уондерерс
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Мирамар Мисьонес - Монтевидео Уондерерс
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Информация о матче
Посещаемость:
250
Новости команд
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Мирамар Мисьонес
Монтевидео Уондерерс
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
1
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
1
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Мирамар Мисьонес
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 4 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 0
06.06.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 3 тур
Хувентуд
2 : 5
31.05.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 2 тур
Монтевидео Уондерерс
1 : 1
24.05.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 1 тур
Альбион
0 : 0
18.05.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Уондерерс
1 : 0
09.05.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 15 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 2
07.11.2025
Расинг М
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 4
27.10.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
3 : 1
19.10.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 11 тур
Мирамар Мисьонес
2 : 2
12.10.2025
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 4 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 0
06.06.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 3 тур
Хувентуд
2 : 5
31.05.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 2 тур
Монтевидео Уондерерс
1 : 1
24.05.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 1 тур
Альбион
0 : 0
18.05.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Уондерерс
1 : 0
09.05.2026
Ливерпуль
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