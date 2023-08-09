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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Толука - Миннесота Юнайтед
Толука - Миннесота Юнайтед: обзор матча 09 августа 2023
Толука
09.08.2023, среда, 03:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Миннесота Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Толука - Миннесота Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Толука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Атлас
- : -
29.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Толука
2 : 0
26.11.2026
Атлас
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пачука
2 : 0
22.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Толука
4 : 0
08.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Америка
2 : 2
01.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Леон
1 : 1
25.10.2026
Толука
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
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